Hat bei den US Open die zweite Runde erreicht: Julia Görges in Aktion. Foto: Frank Franklin Ii/AP

New York. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber macht es Alexander Zverev auch spannend, aber am Ende besser: In fünf Sätzen setzt sich der zuletzt kriselnde Hamburger bei den US Open durch. Grund zur Freude gibt es auch für weitere deutsche Tennisprofis.