Hat bei den US Open die zweite Runde erreicht: Julia Görges in Aktion. Foto: Frank Franklin Ii/AP

New York. Beinahe hätte es auch Julia Görges gleich in der ersten Runde erwischt. Die zweitbeste deutsche Tennisspielerin war bei den US Open nur einen Punkt vom Aus entfernt. Souveräner setzte sich Andrea Petkovic durch.