Düsseldorf. Düsseldorf. Der Deutsche Olympische Sportbund sieht sich durch ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten bestärkt: Konsolenspiele sind kein Sport. Unsere Redakteure der Sportredaktion nehmen dazu Stellung einem Pro- und einem Kontra-Kommentar.

E-Sport ist kein Sport - zu diesem Schluss kommt ein 120 Seiten starkes Gutachten, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei dem Düsseldorfer Juristen Peter Fischer in Auftrag gegeben hatte.

Absage an gemeinnützige Anerkennung

Der Begriff Sport sei „durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert“, heißt es in dem Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Jegliches Spiel an der Konsole falle nicht unter diesen und sei „kein Sport im Sinne des geltenden Rechts“.

Dem Verlangen des E-Sports, als gemeinnützig anerkannt zu werden und damit unter anderem steuerliche Vorteile zu genießen, erteilt das Gutachten damit eine Absage. Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker teilte dpa auf Anfrage mit: „Das Gutachten bestätigt insofern unsere konsequente Ablehnung zur Aufnahme von E-Sport in den organisierten Sport.“

Pro: E-Sport ist Sport Von Harald Pistorius In vollen Hallen und vor Millionen an PC-Bildschirmen kämpfen Mannschaften um Pokale und Geld, es wird gefiebert und gejubelt, es gibt Transfers und Teams, Stars und Talente. Das ist die Realität im E-Sport. Ob das „richtiger“ Sport ist? Es gibt zahlreiche Elemente aus etablierten Disziplinen; es ist Wettkampf mit kleinem Glücksfaktor und erfordert so viel Bewegung wie Tischfußball, Billard oder Darts – drei Disziplinen, die lange um die Aufnahme in die Sportfamilie kämpften. Aufzuhalten ist E-Sport durch das Gutachten nicht, es hat höchstens aufschiebende Wirkung. Die Ablehnung des digitalen Sports ist nicht haltbar und wird lächerlich, wenn er als Schädling für Moral und Werte diffamiert wird. Da könnte man bei etablierten Sportarten eher fündig werden. Das Gutachten durchkreuzt die Pläne des organisierten Sports, zwischen Sportsimulationen und Fantasyspielen zu unterscheiden. Das eine zu erlauben, um bei der digitalen Klientel zu punkten, aber das andere auszusperren, weil es sportfern sei –, das ist zu kurz gedacht. Da muss der DOSB wohl noch mal in Klausur gehen. Und vielleicht in der Pause eine Runde Counter Strike spielen.

Verbände sollen entscheiden

Seitdem die Bundesregierung im Frühjahr 2018 die Förderung des E-Sports in ihren vorläufigen Koalitionsvertrag geschrieben und sogar von der „Schaffung einer olympischen Perspektive“ gesprochen hatte, gibt es den Streit um die Anerkennung des E-Sports als Sport. Die Politik ruderte allerdings zurück und verwies auf die Autonomie der Verbände bei der Anerkennung von Sportarten.

Der DOSB unterscheidet seit dem Herbst vergangenen Jahres beim E-Sport zwischen Sportartensimulationen wie dem Fußballspiel FIFA, die sich eng am eigentlichen Sport orientieren und für Vereine und Verbände Potenzial für deren Weiterentwicklung böten, und den von ihm als eGaming bezeichneten sportfernen Spielen wie Counter Strike, League of Legends oder virtuelle Kartenspiele.

Kontra: Alles, aber kein Sport Von Johannes Kapitza Liebe Kinder, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Stundenlang vor der Konsole oder dem PC zu hocken und zu zocken, ist kein Sport. Das sagt zumindest der Spitzenverband des deutschen Sports – aber wer wollte ernsthaft etwas Anderes behaupten? Die eigentliche Kernfrage muss lauten: Braucht es allen Ernstes ein 120-seitiges Gutachten, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen? Ja, klar: Reaktionsvermögen und Fingerfertigkeit sind gefragt, um im E-Sport erfolgreich zu sein. Aber was kommt dann als nächste Disziplin: Die Super-Mario-Weltmeisterschaft auf dem Gameboy? Das wäre ungefähr noch so sportlich wie die Tour de France auf Elektro-Fahrrädern. Bitte nicht! Die Gemeinsamkeiten zwischen virtuellem und wirklichem Sport sind dann eben doch arg begrenzt. Letzterer ist eine höhere Herausforderung, körperlich wie mental. Kreismeister auf dem grünen Rasen zu werden, hat doch noch eine andere Qualität, als Weltmeister auf der Konsole zu werden. Das Gutachten des DOSB tut der Gamerszene nicht weh. Die daddelt einfach weiter. Das mag ein netter und für einige Beteiligte ein lukrativer Zeitvertreib sein. Eine sportliche Leistung ist es aber nicht.

An dem Punkt stellt sich das nun vorliegende Gutachten gegen den DOSB. Diese Unterscheidung sei rechtlich nicht belastbar. „Das ist das Ende von eGaming als realitätsferne Wortschöpfung zur Spaltung der E-Sport-Bewegung“, hieß es vom Präsidenten des eSport-Bunds Deutschland (ESBD), Hans Jagnow, auf Anfrage der dpa.



Weitere Gespräche

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche, teilte mit: „Das Auftragsgutachten des DOSB macht klar: Die Einheit des eSports ist nicht verhandelbar.“ Der Sportbund müsse jetzt entscheiden, ob er eSports in seiner Breite anerkennen will, „oder ob er weiter die Augen vor der Zukunft verschließt“.

Rücker betonte hingegen: „Eine Überprüfung der inhaltlichen, vom DOSB vorgeschlagenen Unterteilung in virtuelle Sportarten und eGaming war nicht Auftrag des Gutachtens.“ Sie kündigte an, in weitere Gespräche mit den DOSB-Mitgliedern und der Politik einzusteigen. Im Gutachten heißt es allerdings, dass sich „die E-Sport-Branche in einer anderen Galaxis bewegt. Die Gegensätze sind – und erscheinen nicht nur – unüberbrückbar.“

Jagnow kritisierte zudem zentrale Punkte des Gutachtens. „Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang.“ E-Sport unterschiedlich zu behandeln, sei vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar.