Frühes Aus bei den US Open für Angelique Kerber. Foto: Michel Euler/AP

New York. Nächste Pleite für Angelique Kerber. Auch in New York findet die deutsche Nummer eins keinen Weg aus der Krise und fliegt schon in der ersten Runde raus. Die Zukunft der Kielerin ist völlig offen, von den Experten gibt es Kritik. Doch Kerber weißt diese zurück.