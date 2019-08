Die deutschen Hockey-Damen haben das EM-Finale gegen die Niederlande mit 0:2 verloren. Foto: Dirk Waem

Antwerpen. Die deutschen Hockey-Damen sind im EM-Finale von Antwerpen am Titelverteidiger Niederlande gescheitert und müssen dadurch, wie auch die DHB-Herren, in die Olympia-Qualifikation in Mönchengladbach.