Deutsche Hockey-Damen erreichen EM-Finale in Antwerpen

Die deutschen Hockey-Damen feiern nach dem Sieg gegen Spanien den EM-Finaleinzug. Foto: Virginia Mayo/AP

Antwerpen. Die deutschen Hockey-Damen stehen erstmals seit 2013 wieder in einem EM-Endspiel. Der Olympia-Dritte gewann am Freitagabend in Antwerpen sein Halbfinale mit 3:2 (1:1) gegen Spanien.