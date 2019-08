Startete mit Magdeburg mit einem Sieg in die neue Saison: Trainer Bennet Wiegert. Foto: Ronny Hartmann

Magdeburg. Der SC Magdeburg ist souverän in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Mitfavorit auf den Meistertitel setzte sich am ersten Spieltag am Donnerstagabend mit 38:26 (17:12) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten durch.