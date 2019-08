Erwischte ein einfaches Auftaktlos bei den US Open: Alexander Zverev. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press

New York. Die ganz großen Gegner blieben den deutschen Tennisprofis in der ersten Runde der US Open noch erspart. Doch nach den jüngsten Leistungen gibt es vor allem für das Topduo Alexander Zverev und Angelique Kerber eh keine leichten Aufgaben mehr.