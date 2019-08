Berlin. Bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga und der Sitzung der DFB-Amateurverbände werden in der Fußball-Führungselite wichtige Weichen gestellt. Fritz Keller stellt sich als DFB-Chefkandidat vor.

Der designierte DFB-Präsident Fritz Keller hat in Berlin seine Vorstellungsrunde bei den Delegierten der Regional- und Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes begonnen.

Der 62 Jahre alte Club-Chef des SC Freiburg war in der Vorwoche von der Findungskommission des DFB und der Deutschen Fußball Liga für den vakanten Führungsposten nominiert worden. Er soll am 27. September beim DFB-Bundestag zum Nachfolger des im April zurückgetretenen Reinhard Grindel gekürt werden.

Der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes (SFV), Hermann Winkler, fehlte bei dem Spitzentreffen, da er im Urlaub ist. Winkler hatte als einziger Funktionär Kritik am Auswahlverfahren für den Kandidaten Keller und speziell an der Bekanntgabe schon vor der Sitzung der Regional- und Landesverbände geübt.

„Ich habe das heute zuerst aus den Medien erfahren und bin etwas verwundert, dass der DFB von seinen bisherigen Vorgaben abweicht. Denn es wurde gesagt, am 21. August wird der oder die Kandidatin den Verbandspräsidenten vorgestellt. Jetzt ist es heute plötzlich geschehen. Komisches Verfahren“, sagte Winkler am vergangenen Donnerstag dem MDR. Bei der Sitzung in Berlin wird er vom 1. Vizepräsidenten des SFV, Christoph Kutschker, vertreten.

Nach dem Termin bei den Amateurvertretern wird Keller auch noch vor den Delegierten der Proficlubs bei der DFL-Generalversammlung sprechen. Anschließend will er sich bei einer Pressekonferenz erstmals öffentlich zu seiner Präsidentschaftsnominierung äußern.