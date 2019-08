Selfie mit den Bayern-Fans: Neuzugang Philippe Coutinho. Foto: Sven Hoppe

München. Schon am Samstag könnte Philippe Coutinho auf Schalke erstmals in der Bundesliga auflaufen. Bayerns neuer „Hochkaräter“ lockt schon beim ersten Training im Münchner Regen viele Fans an. Positiv äußern sich sein Ex-Trainer in Liverpool und sein Vorgänger mit der Nummer 10.