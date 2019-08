Kenan Karaman, Andre Hoffmann (r) und Rouwen Hennings (hinten) bejubeln Hennings' Führungstor gegen Bremen. Foto: Carmen Jaspersen

Bremen. Fortuna Düsseldorf hat Werder Bremen das Rekordspiel und den Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga gründlich verdorben. Die Rheinländer gewannen im Bremer Weserstadion verdient mit 3:1 (1:0) und knüpften dabei an die starken Leistungen aus der Vorsaison an.