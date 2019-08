Der Wolfsburger Maximilian Arnold (r) feiert seinen Treffer zum 1:0 mit Mitspieler John Brooks. Foto: Swen Pförtner

Wolfsburg. Der 1. FC Köln ist zurück in der ersten Liga. Mehr gab es am Samstag für den Traditionsverein aber nicht zu feiern, denn bei seinem Comeback nach einem Jahr verlor der „Effzeh“ in Wolfsburg 1:2.