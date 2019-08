Hamburg. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach der ersten Anhörung von HSV-Profi Bakéry Jatta keine Entscheidung getroffen.

Das Gremium überprüft die Identität des Gambiers, der seit 2016 für den Zweitligisten Hamburger SV spielt. Nach einem Bericht der „Sport Bild“ soll es Zweifel an den Angaben des Offensivspielers geben. Es habe sich um eine „interne Anhörung innerhalb der Voruntersuchung“ gehandelt, teilte der DFB mit. Der Kontrollausschuss führt weitere Untersuchungen.

„Die Gespräche fanden in einer entspannten Atmosphäre statt, und vielleicht geraten die Dinge jetzt endlich in ruhigere Fahrwasser. Der Rest liegt beim Sportgericht“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt der „Bild“-Zeitung. Einziges konkretes Ergebnis: Das Sportgericht verlängerte die Frist, bis zu der der 1. FC Nürnberg Stellung zu seinem Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den HSV nehmen muss. Die Franken hatten nach dem 0:4 gegen die Hanseaten am 5. August fristgerecht Einspruch eingelegt.

In der Partie war Jatta eingesetzt worden. Neben Boldt war Jatta vom Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann, Spielerberater Efe Aktas sowie seinem Rechtsanwalt begleitet worden.