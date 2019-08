FC Augsburg und Mainz 05 scheitern in erster Runde MEC öffnen

Düsseldorfs Nana Ampomah (2.v.l) bejubelt mit seinen Mitspielern das Tor zum 1:1. Foto: Patrick Seeger

Berlin. Zwei Bundesligisten scheiden am Samstag in der ersten Pokalrunde nach 90 Minuten aus, zwei weitere müssen zunächst in die Verlängerung. Bayer Leverkusen und Schalke 04 sind weiter.