Liverpool. Nur knapp verpasste Liverpool in der Vorsaison als bester Zweiter der Premier-League-Geschichte die englische Meisterschaft und landete einen Punkt hinter Man City. Dieses Jahr soll es endlich klappen. Zum Auftakt der neuen Saison unterstreichen die Reds ihre Ambitionen.

Der FC Liverpool hat gleich zum Saisonstart in der Premier League ein klares Statement an die Titel-Konkurrenz geschickt.

„Ich glaube, die ersten 60 Minuten waren ziemlich beeindruckend“, sagte Trainer Jürgen Klopp nach dem deutlichen 4:1 (4:0)-Sieg seiner Mannschaft gegen Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke. Schon zur Halbzeit hatten die Reds 4:0 geführt. Britische Medien werteten die dominante Vorstellung und den klaren Sieg vor allem als Botschaft an Meister Manchester City. „Pass auf, Man City“, schrieb der „Daily Mirror“ am Samstag. „Titelanwärter Liverpool startet mit einer herrlichen Kampfansage.“

Der „Guardian“ titelte: „Liverpool fegt Norwich beiseite und sendet einen frühe Absichtserklärung.“ Klopp beurteilte die Leistung seiner Mannschaft, die zur neuen Saison ohne namhafte Verstärkungen auskommen muss, als „gut. Über weite Strecken des Spiels richtig gut.“ Nach einem Eigentor von Grant Hanley (7. Minute) machten Mohamed Salah (19.), Virgil van Dijk (28.) und Divock Origi (42.) schon in der ersten Hälfte alles klar für den englischen Vizemeister.

Vergessen waren nach der guten Leistung zum Saisonstart die eher durchwachsene Vorbereitung der Reds und die Niederlage im englischen Supercup gegen Manchester City. „Durchatmen. Europas Champions sind wieder da, wo sie hingehören“, schrieb die Zeitung „Liverpool Echo“.

„Eigentlich gibt es nichts Schlechtes zum Spiel zu sagen, abgesehen von Alis Verletzung“, sagte Klopp. Torhüter Alisson war beim Abstoß umgeknickt und musste verletzt ausgewechselt werden. Für ihn rückte der spanische Neuzugang Adrian zwischen die Pfosten, der auch im europäischen Supercup gegen den Europa-League-Gewinner FC Chelsea am Mittwoch im Tor stehen wird. „Ich glaube nicht, dass er die nächsten zwei Jahre nur auf der Bank sitzen wollte“, meinte Klopp.

Den Treffer für Norwich erzielte der frühere Schalker Teemu Pukki (64.), der in der vergangenen Saison als Torschützenkönig der zweiten Liga maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte. „Wenn jemand überrascht ist, dass Norwich kleine Momente nutzt, um auch gefährlich zu sein - ich bin es nicht. So sind sie“, sagte Klopp.

Seinen deutschen Trainerkollegen Farke nahm er nach dem Abpfiff herzlich in den Arm und lobte später: „Ich muss sagen, dass ich höchsten Respekt dafür habe, was Dan mit den Jungs macht.“

Farke, der als Nachwuchscoach einst wie Klopp bei Borussia Dortmund gearbeitet hatte, war trotz des Lobes enttäuscht. „Wir wollten als erste Mannschaft nach zweieinhalb Jahren hier gewinnen“, sagte er dem Sender BBC. „Es war schwer auszuhalten, aber ich hatte das Gefühl, wir waren nicht so weit weg von einem guten Ergebnis.“ Die meisten Zuschauer in Anfield dürften das anders gesehen haben.