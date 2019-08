Nicht zu fassen: Konstanze Klosterhalfen nach ihrem Rekordlauf in Berlin. Foto: Sven Hoppe

Berlin. Konstanze Klosterhalfen läuft in der deutschen Leichtathletik in einer anderen Liga. Die in den USA trainierende Leverkusenerin ist in der absoluten Weltklasse angekommen - und weckt Medaillenhoffnungen für die WM. Aber sie wird auch kritisch beäugt.