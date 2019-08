Dortmunds Paco Alcacer (r-l) bejubelt sein Tor zum 1:0 mit Axel Witsel und Nico Schulz. Foto: Guido Kirchner

Dortmund. Borussia Dortmund gewinnt den Supercup gegen den FC Bayern München und feiert einen Prestige-Erfolg. In Dortmund treffen Paco Alcacer und Jadon Sancho in einem unterhaltsamen Spiel, in dem aber viele Neuzugänge fehlten.