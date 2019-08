Frankfurt will Pflichtaufgabe gegen Tallinn lösen MEC öffnen

Frankfurts Trainer Adi Hütter muss mit seinem Team gegen Tallin antreten. Foto: Uwe Anspach

Frankfurt/Main. Nach dem internationalen Höhenflug in der Vorsaison strebt Eintracht Frankfurt erneut in die Gruppenphase der Europa League. Gegen den Außenseiter aus Tallinn will sich der Bundesligist keine Blöße geben.