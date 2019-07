Amerikaner Bugha ist erster Einzel-Weltmeister in Fortnite MEC öffnen

Bugha ist der erste Fortnite-Weltmeister in der Solo-Disziplin. Foto: Benedikt Wenck

New York. Die Welt hat ihren ersten Fortnite-Weltmeister: Der US-Amerikaner Bugha hat sich mit seinem aggressiven Spiel an die Spitze des Fortnite-Olymps gekämpft. Für die fünf deutschen Teilnehmer lief es nicht ganz so gut.