Formel-1-Debakel für Vettel in Qualifikation

Sebastian Vettel schied bereits in der ersten Runde des Qualifyings aus. Foto: Uli Deck

Hockenheim. Sebastian Vettel hat in der Qualifikation zu seinem Formel-1-Heimrennen auf dem Hockenheimring ein Debakel erlebt. Der 32-jährige Heppenheimer schied wegen Problemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde aus.