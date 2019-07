Simon Yates konnte zwei der drei Pyrenäen-Etappen gewinnen. Foto: David Stockman/BELGA

. Platz vier am Tourmalet, erneut stark bei einer weiteren Kletterei in den Pyrenäen: Deutschland hat in Emanuel Buchmann wieder einen Klassement-Fahrer der Extraklasse. Just in diesem Jahr wirkt das Gelbe Trikot umkämpft wie nie.