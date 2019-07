Julian Alaphilippe will auch auf der 15. Tour-Etappe das Gelbe Trikot verteidigen. Foto: Thibault Camus/AP

Foix. Die Quälerei am Tourmalet ist vorbei, der nächste Kletterakt wartet sofort: Heute steht das Finale in den Pyrenäen an. Emanuel Buchmann will erneut glänzen, Julian Alaphilippe kämpft um Gelb.