Fährt als Gesamtfünfter in die Pyrenäen: Emanuel Buchmann. Foto: Stefan Tabeling

Bagnères-de-Bigorre. Elf Etappen sind vorbei, jetzt geht die Tour de France in die entscheidende Phase. Drei Bergetappen in den Pyrenäen und ein Einzelzeitfahren warten in den nächsten vier Tagen auf die Fahrer.