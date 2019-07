Geht im Gelben Trikot ins Mannschaftszeitfahren der 2. Etappe: Mike Teunissen. Foto: Thibault Camus/AP

Brüssel. Nach der ersten Flachetappe quer durch Belgien steht am zweiten Tag das Mannschaftszeitfahren an. Teunissen will sein Gelbes Trikot verteidigen. Für das starke Team Ineos steht die erste Machtprobe an.