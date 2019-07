Am Samstag noch beim Tour-Start in Brüssel mit Eddy Merckx (l), am Sonntag im Frankenland: Fürst Albert II. von Monaco. Foto: Kristof Van Accom/BELGA

Nürnberg. Am Samstag noch beim Tour-de-France-Start in Brüssel, am nächsten Tag schon im Frankenland: Fürst Albert II. von Monaco beehrt am heutigen Sonntag das Deutsche Tourenwagen Masters am Norisring und beflügelt Träume von einem Rennen im Fürstentum.