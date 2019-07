Die deutsche Meisterschaft ist für ihn das logische Ziel des BVB: Marco Reus. Foto: Guido Kirchner

Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit 19 Spielern in die Titelmission gestartet. Wie schon in den vergangenen Jahren stand beim Revierclub am ersten Trainingstag nach der Sommerpause Leistungsdiagnostik unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm.