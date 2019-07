London. Vor den ersten Auftritten von Alexander Zverev und Angelique Kerber sind mehrere deutsche Tennisprofis in Wimbledon ausgeschieden. Für fünf Deutsche ist das traditionsreiche Turnier schon wieder vorbei.

Wimbledon hat für die deutschen Tennisprofis mit ernüchternden Ergebnissen begonnen. Anna-Lena Friedsam, Mona Barthel, Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Cedrik-Marcel Stebe verabschiedeten sich mit Erstrunden-Niederlagen gleich am Eröffnungstag des zweiwöchigen Rasenturniers.

Alle fünf blieben dabei am Montag im Südwesten Londons ohne Satzgewinn. Der 29-jährige Münchner Gojowczyk verpasste beim 3:6, 2:6, 3:6 gegen Roberto Bautista Agut klar eine Überraschung. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen stand die vierte Niederlage im vierten Duell mit dem favorisierten Spanier nach nur 89 Minuten fest. Wenig später verlor auch Stebe (Vaihingen) gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka 3:6, 6:7 (4:7), 1:6.

Bei den Damen erfüllte sich für Barthel und Friedsam die Hoffnung auf ein Weiterkommen ebenfalls nicht. Die 28-jährige Neumünsteranerin Barthel verlor 3:6, 3:6 gegen die Tschechin Marie Bouzkova, die lediglich als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war.

Die drei Jahre jüngere Friedsam aus Andernach musste sich mit 4:6, 4:6 gegen Margarita Gasparjan geschlagen geben. Alle drei vorherigen Partien hatte Friedsam gegen die Russin für sich entschieden. Nach langwierigen Schulterproblemen kämpft sich Friedsam allerdings noch zurück und ist momentan nur die Nummer 286 der Weltrangliste.

Auch die Ergebniskrise von Mischa Zverev hat sich in Wimbledon fortgesetzt. Der ältere Bruder von Alexander Zverev verlor klar mit 2:6, 4:6, 4:6 gegen den Belgier Steve Darcis und schied damit als fünfter deutscher Teilnehmer in der ersten Runde aus. Der 31-jährige Hamburger hat bei nun 14 Turnierteilnahmen in diesem Jahr nur eine Hauptrundenpartie gewonnen.

Insgesamt hatten sich sieben Damen und sieben Herren des Deutschen Tennis Bundes für das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers qualifiziert. Titelverteidigerin Angelique Kerber steigt ebenso wie Vorjahres-Halbfinalistin Julia Görges erst am Dienstag ins Geschehen ein. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber startet mit einem deutschen Duell gegen die Schwäbin Tatjana Maria.