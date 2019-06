Hamilton startet in Spielberg mit Trainingsbestzeit MEC öffnen

Schnellster beim ersten Training in Spielberg: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Foto: Claude Paris/AP

Spielberg. Lewis Hamilton ist mit einer Bestzeit in das Grand-Prix-Wochenende in Österreich gestartet. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister benötigte beim ersten Freien Training 1:04,838 Minuten für seine schnellste Runde auf dem Red Bull Ring in Spielberg.