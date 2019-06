Hat derzeit nicht die beste Laune: Ferrari-Star Sebastian Vettel. Foto: Claude Paris/AP

Le Castellet. Sebastian Vettel startet als Außenseiter in die Qualifikation für den Grand Prix von Frankreich. Das Mercedes-Duo ist wohl auch in Le Castellet überlegen. Bei Vettel wirkt auch der Frust über eine Niederlage am Grünen Tisch nach.