Ein DFB-Mitarbeiter fotografiert Lina Magull (l), Leonie Maier und Kathrin Hendrich beim Stadtbummel. Foto: Sebastian Gollnow

Grenoble. Endlich Klarheit: Die DFB-Frauen spielen am Samstag im Achtelfinale gegen Nigeria. Davor steht am Freitag der erste spielfreie Tag bei der Weltmeisterschaft in Frankreich an.