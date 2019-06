Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf Südafrika vor. Foto: Sebastian Gollnow

Montpellier. Für die deutschen Fußball-Frauen steht bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das letzte Gruppenspiel an. Gegen Südafrika will sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht auf Rechenspiele einlassen: Es soll auf Sieg gespielt werden.