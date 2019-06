Halle Tennisspieler Roger Federer blickt zuversichtlich auf sein Auftaktmatch bei den Noventi-Open im westfälischen Halle. „Der Körper, der Kopf, alles ist bereit“, sagte der Schweizer. „Ich bin unverletzt aus der Sandplatzsaison gekommen und freue mich jetzt auf die kommende Woche auf Rasen.“

Nach dem Erreichen des Halbfinals bei den French Open ist das Duell gegen den Australier John Millman für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger der Startschuss in die diesjährige Rasensaison. „Die Freude ist groß, hier zu sein in Halle. Natürlich habe ich mich auch gefreut, dass ich nun gegen John spielen darf“, so der 37-Jährige, „das ist eine tolle erste Runde für mich.“ Für den Weltranglistendritten ist die Partie von besonderer Bedeutung: Bei den US-Open im vergangenen Jahr war es Millman, der den Schweizer im Achtelfinale überraschend aus dem Turnier warf.

Das Rasenturnier in Halle könnte für Federer zu einem persönlichen Höhepunkt werden. Der „Maestro“ strebt in diesem Jahr seinen zehnten Titel bei den Noventi-Open an. 2018 scheiterte er im Finale am Kroaten Borna Coric. „Der zehnte Titel wäre Wahnsinn. Ich liebe es, in Halle zu spielen.“

Die Schlagzeilen um ein mögliches Aus des Traditionsturnieres in Westfalen gingen derweil auch am Schweizer nicht spurlos vorbei. „Ich habe Kontakt zu Ralf Weber gesucht, und nachgefragt, wie es hier weitergeht“, so Federer, „die Beziehung nach Halle ist sehr eng. Mich freut es sehr, dass sie einen neunen Turniersponsor gefunden haben.“ Nach dem Insolvenzantrag des Modeherstellers Gerry Weber, der bislang als Namenssponsor des Turniers aufgetreten war, stand auch die Zukunft des Rasenturniers auf der Kippe. Nun hat der Gesundheitsdienstleister Noventi die Namensrechte übernommen. Federer bot dennoch seine Unterstützung an: „Wenn ich helfen kann, bin ich immer dafür zu haben.“

Unter ganz anderen Vorzeichen zieht es unterdessen Alexander Zverev nach Halle. Der 22-Jährige machte in dieser Saison vor allem mit schwankenden Leistungen und wenigen Höhepunkten (Acapulco und Genf) von sich reden. Im Gepäck hat der Hamburger zwar elf ATP-Titel und sechs Finalteilnahmen, darunter die beiden aus den Jahren 2016 und 2017. Ein Turniererfolg sprang in Halle bislang jedoch nicht heraus. Für Zverev kein Grund aufzugeben. „Jetzt will ich endlich einmal den Titel hier gewinnen.“

Dabei ist dieses Ziel nicht einmal zu hoch gesteckt, schließlich ist der Deutsche als Weltranglistenfünfter in Halle an Position zwei gesetzt. Dagegen sprechen allerdings Zverevs bisher maue Saisonresultate – und die Teilnahme Federers, des besten Rasenspielers aller Zeiten. Während der Schweizer mit „viel Mumm und Schwung“ aus der Sandplatzsaison kommt, verlor der Deutsche zuletzt sein Auftaktmatch beim Rasenturnier in Stuttgart gegen den 165 Plätze tiefer notierten Dustin Brown. „Da habe ich unglaublich viele Doppelfehler gemacht. Das muss ich abstellen„, sagte Zverev. In Halle trifft er an diesem Montag auf den Niederländer Robin Haase (ATP 67).

Einen besonderen Empfang dürfte es in Halle auch für Kevin Krawietz und Andreas Mies geben. Die frisch gekürten Doppel-Sieger der French Open treffen im Achtelfinale auf das deutsche Duo Tim Pütz und Dustin Brown. „Auf Rasen sind wir noch besser als auf Asche“, scherzt Krawietz auf Nachfrage. In Halle können sie nun beweisen, ob sie das Potenzial haben, sich dauerhaft in den Tennis-Hitlisten zu etablieren.