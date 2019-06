Auch U21-Coach Stefan Kuntz fiebert dem EM-Start entgegen. Foto: Armin Weigel

Fagagna. Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einer öffentlichen Trainingseinheit in ihre EM-Mission in Italien und San Marino gestartet. Zwei Tage vor dem DFB-Auftaktspiel gegen Dänemark nahmen alle 23 Profis im Kader an der Einheit in Fagagna teil.