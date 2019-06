119. US Open: Golfstar Kaymer zum Auftakt in den Top 20 MEC öffnen

Zeigte sich zum Auftakt der 119. US Open in guter Form: Martin Kaymer. Foto: Matt York/AP

Pebble Beach. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist gut in die 119. US Open gestartet. Der 34-Jährige aus Mettmann spielte in Pebble Beach eine 69er-Runde und beendete den ersten Tag auf dem geteilten 16. Rang.