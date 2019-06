Leroy Sané kommt zum Training der Nationalmannschaft in Venlo. Foto: Marius Becker

Venlo. Der FC Bayern bastelt an seiner neuen Mannschaft. Die Personalien beschäftigen auch das Nationalteam. Was will Sané, der Liebling der jugendlichen Fans? Wie geht es weiter mit Werner? Vom Bayern-Boss gibt es einen Zwischenstand.