Der Schweizer Granit Xhaka träumt vom Coup in der Nations League. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Porto. Portugal und die Schweiz eröffnen heute das erste Final Four der Nations League. Für Cristiano Ronaldo und Co. geht es im eigenen Land um Geld, Prestige und Ruhm. Portugal startet nicht nur wegen seines Superstars als Favorit in das Halbfinale.