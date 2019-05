Frank Lampard trifft mit Derby County auf seinen alten Weggefährten Frank Lampard mit Aston Villa. Foto: Nick Potts/PA/AP/dpa/Archiv

London. Wenn Aston Villa und Derby County im Aufstiegsfinale am Montag darum kämpfen, wer Norwich City und Sheffield United in die Premier League folgt, schauen Chelsea-Fans ganz genau hin. Denn am Spielfeldrand stehen sich die Clubikonen Frank Lampard und John Terry gegenüber.