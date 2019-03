Auch in der zweiten Liga wird der Videobeweis eingeführt. Foto: Rolf Vennenbernd

Frankfurt/Main. In der 2. Fußball-Bundesliga wird zur neuen Saison 2019/2020 der Videobeweis eingeführt. Dies haben die 18 Clubs bei ihrer Versammlung am Donnerstag in Frankfurt/Main beschlossen.