Das bringt der Wintersport am Donnerstag MEC öffnen

Geht optimistisch in den Saisonkehraus: Biathletin Denise Herrmann. Foto. Sven Hoppe Foto: Sven Hoppe

Oslo. Mit dem ersten Rennen beim Weltcup in Oslo beginnt für die Biathleten die letzte Woche der Saison. In Norwegen sind zunächst die Frauen im Sprint gefordert. Bei der WM der Eiskunstläufer geht es in Japan um Medaillen.