Wolfsburg. DFB und VW machen gemeinsame Sache: Bei der Nationalmannschaft wird der neue Partner erstmals sichtbar, doch den Konzern treiben ähnliche Debatten wie den deutschen Fußball um.

Nein, es klebte am Montag kein Konterfei eines deutschen Nationalspielers an einem der mächtigen Schornsteine, die der Autostadt Wolfsburg ihre Silhouette verleihen. Die vier markanten Erkennungszeichen am Mittellandkanal werden schon mal gesondert illuminiert, aber so viel Strahlkraft besitzt der Fußball dann doch nicht. Gleichwohl ist der Schulterschluss offensichtlich, den die Volkswagen AG als wichtigster deutscher Autobauer mit rund 655000 Mitarbeitern weltweit und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als größter deutscher Sportverband mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern eingegangen sind: Vor der werkseigenen Arena stand bereits der Mannschaftsbus, mit dem künftig deutsche Nationalspieler zu Länderspielen chauffiert werden. Vor der ersten Trainingseinheit wurde die Übergabe des Luxusgefährts feierlich zelebriert.

Zugleich ging die Partnerschaft mit Mercedes-Benz zu Ende. Luxuskarossen aus schwäbischer Produktion begleiteten den DFB seit 1972, als Generalsponsor seit 1992. Speziell der smarten Weltmeistergeneration mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Spielgefährten passte der Stern irgendwannprima. Der auf Trainingsanzügen und Trikots sichtbare Wachwechsel fällt mitten in die größte Sinnkrise des deutschen Fußballs der Neuzeit. Fast kurios, dass ein Konzern mit rund 235 Milliarden Euro Jahresumsatz seine mit dem hausgemachten Abgasskandal verlust gegangene Reputation nun über die im Ansehen mindestens ebenso tief gestürzte deutschen Nationalelf wiedergutmachen will.

„Wir wollen über den Fußball wieder nahbarer werden“, sagt der für die VW-Sportkommunikation zuständige Gerd Voss, ehemals Pressechef des FC Schalke 04. Ähnlich klingt der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: „Wir befinden uns beide in einem Wandel.“ Der neue Partner zahlt besser als der alte: Kolportiert werden 25 bis 30 Millionen Euro per anno – rund das Dreifache des bisherigen Betrags. Vor der Verbandszentrale in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt stehen auf den reservierten Parkplätzen längst Modelle der VW-Luxusklasse, aber richtig aktiviert wird das Engagement erst, wo die Vergabe des Länderspielauftakts 2019 nach Wolfsburg eine Verbeugung vor dem Geldgeber darstellt, der sich bis 2024 den DFB gebunden hat.

Fußball-Deutschland blickt mit dem Freundschaftsspiel gegen Serbien (Mittwoch 20.45 Uhr/RTL) zwangsläufig auf den Standort im östlichen Niedersachsen. Niemand kann sich in der 130000-Einwohnerstadt dem Dreiklang Unternehmen-Verein-Stadt entziehen. Fast 60000 Menschen sind am Stammsitz beschäftigt. Am Freitagvormittag steht für Manuel Neuer und Kollegen ein Werksbesuch an.

Marketingvorstand Jochen Sengpiehl hat auf einer Sportbusinessmesse kürzlich erläutert, was sich die Firmenkommunikation von solchen Doppelpässen verhofft: „Natürlich spielt die Imagekomponente eine große Rolle. Wir geben weltweit 1,6 Milliarden Dollar für Marketing und Media aus Es geht gar nicht darum, die höchstmögliche Effizienz zu erzielen, um nicht mit der Schrotflinte auf Spatzen zu schießen.“ In der Firmenzentrale wurde die Arbeitsgruppe „Volkswagen FC“ eingerichtet, die die umweltaffine junge Generation ansprechen soll.

Den Fußball soll VW in Krisenzeiten noch mehr als Kommunikationsvehikel dienen, um die Transformation ins digitale Zeitalter und den Einstieg in die Elektromobilität glaubwürdiger zu gestalten, betonte Voss. Den DFB-Pokal präsentiert der Konzern seit 2012, die Nationalmannschaftswettbewerbe der UEFA seit 2018. Und es wird versichert, in Zukunft noch mehr auf Fans, Frauen und Jugend einzugehen. Der Leitsatz des Chefvermarkters Sengpiehl entstammt der PR-Lehrfibel: „Fußball begeistert Menschen aller Couleur. Volkswagen steht für Volkssport.“

Anzeige Anzeige

Die von ihm als „Wertekampagne“ titulierte Imagepolitur würde noch überzeugender klingen, gäbe es nicht das neueste Sparprogramm, das den Betriebsrat auf die Barrikaden gebracht hat. 2016 war der Abbau von 30000 Stellen verabschiedet worden, nun sollen wegen der gewaltigen Investitionen in Elektromobilität und Digitalisierung weitere 5000 bis 7000 Arbeitsplätze in der klassischen Pkw-Produktion entbehrlich sein. Die meisten davon in Wolfsburg, wo am Mittwoch eine brisante Betriebsversammlung mit rund 20000 Mitarbeiter stattfindet. Es gibt eben wirklich Wichtigeres als den Fußball.