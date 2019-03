Nicht nur im Europacup spitze: Frankfurts Spieler feiern nach dem Siegtreffer gegen Nürnberg. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main. In der Europa League im Viertelfinale und auch in der Liga auf Kurs: Eintracht Frankfurt feiert gegen Nürnberg den vierten Bundesliga-Sieg in Serie und darf von der Champions League träumen. Die Franken dagegen bauen eine erschreckende Negativ-Serie noch weiter aus.