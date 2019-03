Niederlagen-Serie von Nowitzki und Dallas hält an MEC öffnen

Dirk Nowitzki verlor erneut mit Dallas. Foto: David Zalubowski/AP

Denver. Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA die siebte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner unterlagen in der Nordamerika-Liga bei den Denver Nuggets 99:100.