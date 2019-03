Benedikt Doll geht als Elfter mit 56 Sekunden Rückstand auf die Strecke. Foto: Sven Hoppe

Östersund. Nach dem gelungenen Auftakt wollen die deutschen Biathleten bei der WM weitere Medaillen gewinnen. Am Sonntag bieten sich in den Verfolgungsrennen in Östersund gleich zwei Möglichkeiten.