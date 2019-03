Liegt bei der WM zur Halbzeit in Führung: Tina Hermann. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP

Whistler. Noch nie in der WM-Geschichte hat eine Nation bei den Frauen einen Dreifacherfolg eingefahren, wie es die österreichischen Herren 1991 bei der Heim-WM in Innsbruck schafften. Nun könnte es in Whistler bei Hermann, Lölling und Griebel mit Gold, Silber und Bronze klappen.