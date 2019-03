Gelsenkirchen. Trainer Domenico Tedesco hat das Bundesligaspiel bei Werder Bremen zu einem Charaktertest für die zuletzt desolat auftretenden Profis des FC Schalke 04 erklärt.

„An erster Stelle im Abstiegskampf, und da sind wir jetzt, steht für uns der Charakter der Spieler. Das ist in dieser Situation wichtiger denn je“, betonte der Fußball-Lehrer in Gelsenkirchen. Tedesco bediente sich dabei einer für ihn höchst ungewöhnliche Wortwahl. „Wir haben uns, entschuldigen Sie den Ausdruck, in die Scheiße reingeritten und müssen da gemeinsam wieder rauskommen.“

Grundsätzlich steht Tedesco weiter voll hinter seiner Mannschaft und glaubt unverdrossen an sie. Aber die Zeit der Ausreden und Alibis sei angesichts der schwierigen Lage endgültig vorbei. Er könne es schon selber nicht mehr hören, wenn er Woche für Woche erkläre, die Mannschaft habe gut trainiert: „Die Spieler müssen es jetzt auch auf dem Platz zeigen.“

Der neue Sportvorstand Jochen Schneider hatte bei seiner Präsentation am Dienstag gefordert, Schalke müsse am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) in Bremen die Trendwende einleiten. Damit hatte er auch den Druck auf Tedesco erhöht.

Der Trainer ist auch weiterhin bereit, für seine Spieler, die ihn nicht nur beim 0:4 am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf im Stich ließen, durchs Feuer zu gehen. „Ich würde jeden Druck auf mich nehmen, wenn es der Mannschaft hilft“, sagte der 33-Jährige. „Aber wir müssen jetzt performen.“

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt glaubt nicht an einen Vorteil für seine Mannschaft. „Es herrscht Unruhe beim Gegner, daher werden sie sehr geschlossen, sehr aggressiv und eventuell auch mit einer gewissen Härte zur Sache gehen. Sie wollen zeigen, dass sie sich wehren“, sagte der Bremer Trainer. „Ich erwarte keinesfalls, dass sie eine ähnliche Leistung wie beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf zeigen. Sie werden scharf sein.“

Respekt zeigte Kohfeldt auch für den stark in der Kritik stehenden Trainerkollegen Tedesco. Der Schalke-Coach hatte sich nach der 0:4-Pleite gegen Düsseldorf vor die wütende Fankurve gestellt und sich mit einer demütigen Geste entschuldigt. „So etwas erfordert Mut“, erklärte der Werder-Trainer. „Das ist eine sehr extreme Erfahrung. Aber er hat es sehr souverän, sehr stark moderiert.“