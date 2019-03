Schulterschluss in schweren BVB-Zeiten - „Müssen liefern“ MEC öffnen

Die BVB-Stars um Mario Götze (l) und Marco Reus bekamen trotz der Niederlage Applaus von den Fans. Foto: Ina Fassbender

Dortmund. Aus im DFB-Pokal, Knockout in der Champions League und gleich mehrere Rückschläge in der Bundesliga - der BVB hat einen ernüchternden Monat hinter sich. Deshalb nahm Kapitän Marco Reus das schwächelnde Team für den Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern in die Pflicht.