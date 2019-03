Hannovers Trainer Thomas Doll geht nach der 1:5-Pleite in Stuttgart über das Spielfeld. Foto: Sebastian Gollnow

Stuttgart. Wie will Hannover 96 noch den Klassenverbleib schaffen? Darüber musste Trainer Thomas Doll erst mal in Ruhe nachdenken. Am Montag will er eine schonungslose Analyse mit seiner Mannschaft betreiben. Ganz anders ist die Stimmung beim VfB Stuttgart.