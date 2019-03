Bayern-Trainer Niko Kovac will in Mönchengladbach unbedingt drei Punkte holen. Foto: Sven Hoppe

München. Niko Kovac hat dem FC Bayern einen pragmatischen Ergebnisfußball eingeimpft. Der soll auch in diesem Jahr für Trophäen sorgen. In Gladbach steht die nächste Titelprüfung an - mit einem Handicap.