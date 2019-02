Norwegens Langlaufstar Therese Johaug holte in Seefeld ihren zweiten WM-Titel. Foto: Hendrik Schmidt

Seefeld. Therese Johaug hat ihren zweiten Titel bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld gewonnen. Die Norwegerin siegte über 10 Kilometer in der klassischen Technik, nachdem sie bereits am Samstag den Skiathlon für sich entschieden hatte.