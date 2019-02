Linus Strasser beim Super-G der Kombination in Bansko in Aktion. Foto: Gabriele Facciotti/AP

Bansko. Alexis Pinturault ist der derzeit kompletteste Skifahrer der Welt. Der Franzose ist Weltmeister in der Kombination und holte sich am Freitag auch die Gesamtwertung in dieser Disziplin. Linus Straßer gelang wieder eine Aufholjagd, wenn auch nicht so gut wie in Are.